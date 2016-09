Studies stapelen moet makkelijker

ANP Jet Bussemaker

AMSTERDAM - ’Dubbeltjes’ moeten makkelijker ’kwartjes’ kunnen worden. Minister Jet Bussemaker (PvdA) van Onderwijs steekt extra geld in de overgang van het mbo naar het hbo. Dat zei Bussemaker gisteren tijdens de opening van het academisch jaar, op de Vrije Universiteit in Amsterdam. „Het onderwijs is de motor van verheffing en emancipatie”, aldus de minister.

Door Sam Trompert - 5-9-2016, 18:06 (Update 5-9-2016, 18:06)

Toegegeven, het is campagnetijd en tijdens de laatste maanden van het kabinet Rutte II zullen ministers zich nadrukkelijker als partijpoliticus profileren. Met het thema verheffing heeft Bussemaker...