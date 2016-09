Hollandse nieuwe: Een huis voor Ahmad

Ahmad Alharfi Bekijk Fotoserie

Nieuwkomers krijgen drie jaar de tijd om Nederlands te leren en in te burgeren. Journalist Nancy Ubert, die ook theater maakt, is intensief betrokken bij Fada Theatre. Deze groep Syrische vluchtelingen, speelt voorstellingen in het hele land. Ondertussen moeten de nieuwkomers los van elkaar een zelfstandig bestaan opbouwen. Vandaag aflevering 1 van de serie ’Hollandse nieuwe’ met Ahmad.

Cultuur ontkiemt en bloeit in een stad, niet in een gehucht. Nieuwkomer Ahmad Alharfi, regisseur van Fada Theatre, moet in een dorp gaan wonen....