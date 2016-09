De redding van de verdrietige, vermogende

Als kind wilde ze arts worden maar nu heeft Carla Broekhuizen besloten de wereld beter te maken. Met hulp van rijke vrouwen. „Ze hebben de contacten en het geld, maar doen daar, om verschillende redenen, te weinig mee. Als ze ontdekken welke waarde hun leven echt heeft, kunnen ze hun talenten inzetten voor de wereld om hen heen.”

Door Nancy Ubert - 2-9-2016, 17:24 (Update 2-9-2016, 17:24)

Ze is bloedserieus. In vijf jaar tijd wil ze - verdeeld over de wereld - 20.000 rijke dames nieuwe inspiratie gegeven hebben. Omdat ze...