Oplichtende sluizen en vangrails op iconische Afsluitdijk [video]

BREEZANDDIJK - Reflecterende sluizencomplexen die als oplichtende Griekse tempels de auto’s op de donkere Afsluitdijk verwelkomen en een doorlopende reflecterende vangrail. Dat zijn de kunstwerken die innovatiekunstenaar Daan Roosegaarde aan de iconische Afsluitdijk gaat toevoegen.

Door Rien Floris - 2-9-2016, 21:10 (Update 2-9-2016, 21:10)

Deze ‘Lichtpoort’ en ‘Lichtlijn’ zijn blijvende kunstwerken, daarnaast komen er tijdelijke werken om de dijk op te lichten. Tijdelijk licht, want de dijk zal bij Breezanddijk nog steeds het donkerste plekje van Nederland blijven. Minister Schultz van Haegen en de gedeputeerden Loggen (Noord-Holland) en Kielstra (Friesland) onthulden vrijdagavond de eerste ‘Spiegelsteen’ in de dijk en gaven het sein voor de 831 miljoen euro kostende renovatie van de dijk en Icoon Afsluitdijk.

Een blauw nevelig licht met laserstralen scheen op de Afsluitdijk en is zaterdagavond ook nog te zien. Dit waterlichtkunstwerk is de opmaat voor het kunstwerk van 13 miljoen euro dat Roosegaarde de komende tijd ontwikkelt voor de Afsluitdijk.

Kas

In een kas bij Breezanddijk worden dit weekeinde concepten getoond voor het ontwerp ‘Icoon Afsluitdijk’ dat de komende tijd wordt ontwikkeld door Roosegaarde samen met universiteiten en ondernemers. ,,Een subtiele laag van licht en interactie om de schoonheid van de dijk te versterken’’, zo verwoordt Roosegaarde het project.

Hij hoopt dat zijn aanpak aanslaat ,,want in Nederland zijn de dijken zo heilig als de koeien in India zijn. Als ik het verkloot, pakken ze mijn paspoort af.’’

Behalve de retro-reflecterende sluizencomplexen en vangrail (die alleen oplichten door de koplampen van de passerende auto’s) komen er lichtgevende algen in water in de historische kazemat aan de Friese zijde en de de stroomopwekkende Windvogel-vliegers van Wubbo Ockels.

Zeespiegel

Eerder liet Roosegaarde zijn Waterlicht over het Museumplein in Amsterdam schijnen om aan te geven hoe het onder de waterspiegel is. Maar ook in Parijs en Schokland deed hij dit techno-poëtische kunstje om te laten zien wat het effect van de stijgende zeespiegel is en dat we dat ook kunnen beïnvloeden.

Dat beïnvloeden gaat gebeuren met de grote beurt van 831 miljoen euro voor de 32 kilometer lange dijk om ook het water van de toekomst te kunnen weerstaan. Wat minister Schultz betreft staat de dijk voor ,,durf, daadkracht en innovatief ingenieurschap. Ook in de toekomst moet de dijk een levende legende blijven.’’

Er komen nieuwe keersluizen en het grootste watergemaal van Europa. Tegelijk vormt de dijkrenovatie een ongekend innovatieproject met duurzame energie zoals getijdenenergie, energie uit het verschil tussen zoet en zout water en zonne-energie.

Icoon

De dijk der dijken was natuurlijk al een icoon van Hollandse waterbouwkunde met bezoekers uit de hele wereld. Roosegaarde voegt met zijn lichtkunstwerk een icoon aan het icoon toe.

Met een subtiele laag die licht en duisternis en verleden en toekomst met elkaar verbindt wil hij ,,de schoonheid van de dijk versterken en nieuwe koppelingen tussen mens en landschap maken. De ontwerpen benadrukken de cultuurhistorische waarde van de Afsluitdijk en dragen bij aan de waarde van de dijk als (internationaal) visitekaartje voor de Nederlandse waterbouw, innovatie en Dutch Design.’’

Donker

Kritiek was er ook op het kunstwerk van Roosegaarde. De Afsluitdijk is tenslotte de laatste donkere plek in Nederland waar je de Melkweg kunt zien, dus waarom moet je dat verlichten met vliegers en andere lichtvervuilende elementen. Maar bij Breezanddijk blijft het aardedonker belooft Roosegaarde.

Hardlopers draven zondagnacht tijdens de Afsluitdijk Open voor het eerst met 7500 mensen over de dijk het ochtendgloren tegemoet.