Dossier: Hollandse Nieuwe, inburgeren in Nederland

Archieffoto Tammo Strijker De vijf Syrische vluchtelingen zijn samen het Fada Theatre. Bekijk Fotoserie

Inburgeren in Nederland. Een proces dat gepaard gaat met veel obstakels, emoties, onmacht, maar ook mooie momenten. Hollandse nieuwe is een serie over vijf Syrische vluchtelingen die moeten inburgeren.

Door Saskia Knegtering - 3-9-2016, 6:52 (Update 3-9-2016, 6:52)

Journalist Nancy Ubert staat het vijftal bij. Wat de mannen met elkaar gemeen hebben, is dat ze elkaar in de noodopvang van Alphen leerden kennen.

Onder de naam Fada Theatre spelen ze voorstellingen door het hele land. Ondertussen moeten ze los van elkaar een zelfstandig bestaan opbouwen.

Nieuwkomers krijgen drie jaar de tijd om Nederlands te leren en in te burgeren. Een gemeente bemoeit zich zo min mogelijk met dit proces.

De serie Hollandse nieuwe start zaterdag 3 september met het verhaal van Ahmad.

