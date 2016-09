Banen gaan boven herrie

SCHIPHOL - De luchthaven Schiphol mag de komende jaren uitbreiden, al moet dat wel onder strikte voorwaarden gebeuren.

Door Frans van den Berg - 2-9-2016, 6:37 (Update 2-9-2016, 6:37)

Tegen nieuwe vliegtaks

Die conclusie kan worden getrokken uit het Schipholonderzoek. Maar liefst 2185 lezers van deze krant vulden het vragenformulier van Regiopeil in. Dat zijn meer deelnemers dan bij eerdere onderzoeken.

Op de vraag of de luchthaven in het belang van de economie verder mag groeien, geeft 29 procent aan dat Schiphol alle ruimte moet krijgen. Werkgelegenheid staat voor hen voorop. „De luchthaven was er eerder dan de meeste woonwijken. En mensen die er toch gaan wonen weten dat er overlast kan ontstaan”, zo stellen de voorstemmers.

Uitbreiden onder strikte voorwaarden is voor 48,5 procent van de mensen acceptabel. Vijf procent denkt aan oplossingen zoals andere vliegvelden. Bij strikte voorwaarden draait het vooral om herrie en uitstoot. Vliegtuigen moeten stiller worden en de uitstoot van ultrafijnstof baart ook steeds meer mensen zorgen. Ook wordt opgemerkt dat de regels wel vaak worden opgerekt.

Voor 17,7 procent van de deelnemers mag Schiphol absoluut niet uitbreiden. Wanneer wordt gekeken naar de woonplaats van die tegenstanders, dan valt het op dat de meeste weerstand is te vinden in het gebied binnen tien kilometer van de luchthaven. Logisch, want daar is ook de meeste hinder van vliegtuigen. Die tegenstanders benadrukken dat de herrie nu al groot is en dat ze in de nachtelijke uren slecht slapen door de vele nachtvluchten.

Lelystad

Dat Lelystad een deel van de groei van Schiphol vanaf 2018 gaat overnemen, vindt de helft van de ondervraagden een goed idee. De andere helft weet het niet of vindt het een slecht idee. De slechte bereikbaarheid van Lelystad Airport wordt daarbij genoemd, net als het gevaar dat de herrie alleen maar wordt verplaatst. Ook willen veel vakantiegangers het liefst gewoon vanaf Schiphol vertrekken en niet vanaf een slecht bereikbaar Lelystad Airport.

Mocht Schiphol echt vastlopen en over pakweg twintig jaar helemaal niet meer kunnen groeien, dan is driekwart van de deelnemers voorstander van een tweede nationale luchthaven. Daarbij denkt 48,5 procent aan het opkrikken van Lelystad of Rotterdam tot tweede nationale luchthaven. Een kwart ziet meer kansen in de aanleg van een nieuwe luchthaven, waarbij het meest een plek op de Noordzee het meest wordt genoemd, gevolgd door de Maasvlakte.

De groei van de luchtvaart kun je ook afremmen door een vliegtaks opnieuw in te voeren. Dat is vanuit het milieuoogpunt een goede zaak, bepleiten enkele politieke partijen al langer. Maar van de respondenten ziet 66 procent dat niet als een goed voorstel.

Wel staat een ruime meerderheid positief tegenover het idee om andere vervoerssoorten in te zetten. Binnen Europa zou dat de (snelle) trein moeten zijn, maar ook schone auto’s (zoals op waterstof) zijn een optie. Probleem bij snelle spoorverbindingen is volgens veel mensen wel dat de kosten gigantisch zijn. De ellende met de Fyra wordt vaak genoemd als voorbeeld van hoe het niet zou moeten.