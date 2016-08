App bindt strijd aan met etnisch profileren agenten

AMSTERDAM - Als de politie niet zelf werk maakt van het monitoren van etnisch profileren, dan doen we het zelf wel. Dat is de gedachte achter een app, waarmee burgers het kunnen melden als ze onterecht worden staande gehouden door agenten. De app komt er dankzij giften van burgers (zo’n €25.000,- in totaal) en zij mogen ook meepraten over de bouw van de app, tijdens een brainstormsessie op donderdagavond in Amsterdam.

De app is een initiatief van Controle-Alt-Delete, een organisatie die zich verzet tegen etnisch profileren en politiegeweld. De app moet inzichtelijk maken waar en hoe etnisch profileren voorkomt bij de politie, vertelt Jair Schalkwijk (33). Daarvan is sprake als een agent, zonder dat er een verdenking is, iemand staande houdt vanwege zijn huidskleur of vermoedelijke afkomst.

Wat moet deze app doen?

Alle burgers moeten gelijkwaardig worden behandeld, door de politie. Als agenten iemand staande houden vanwege zijn uiterlijk, dan is dat discriminatie. Het probleem is dat de politie dat niet monitort, waardoor we niet weten hoe vaak en waar dat gebeurt. En dus kunnen we het niet goed oplossen. Deze app probeert die verborgen statistieken te openbaren.

Het is geen systematische controle, aangezien de politie het niet zelf doet. Hoe betrouwbaar is dat dan?

In de komende weken gaan we goed nadenken over hoe we dat zo betrouwbaar mogelijk kunnen registeren. Tijdens een aantal brainstormsessies komen onder andere agenten en appbouwers met ons praten over de app. We proberen de data zo aan te bieden, dat de politie er goed mee kan werken en er iets aan heeft.

Ook kun je denken aan het verzamelen van data op wijkniveau, zodat je op kleinere schaal conclusies kan trekken. De zeggingskracht hangt af van de manier waarop de app wordt ingezet.

We claimen met de app ook geen vervanging te zijn voor een registratiesysteem van de politie. We vinden nog steeds dat de politie zelf systematisch moet monitoren wie ze staande houden, met het invullen van stopformulieren.

Critici zeggen dat de politie geen tijd heeft voor extra administratie.

We weten inmiddels dat etnisch profileren voorkomt bij de politie. Nadat bijvoorbeeld rapper Typhoon zich daarover uitsprak op sociale media gaf de politie dat toe en bood excuses aan. De vraag is of dat incidenteel voorkomt, of structureel. Ieder incident is er al een te veel, maar wij denken dat het structureel voorkomt.

Dus, dan maar extra werk voor de politie?

We merken dat er steeds meer erkenning komt voor dit probleem, ook vanuit de politie. Etnisch profileren is discriminatie op grond van huidskleur of afkomst en dus racisme. De politie heeft één optie en dat is: kleur bekennen door discriminatie door agenten hard aan te pakken en te beëindigen. Het is volstrekt onacceptabel dat de politie burgers discrimineert. Aan Nederlanders die vóór etnisch profileren zijn, moet de politie uitleggen waarom dat niet kan.