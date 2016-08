Geen verzoek uit Cambodja over zeilpedo

Bas R. in Cambodja

LEIDEN - De Nederlandse justitie heeft nooit een informatieverzoek gehad uit Cambodja over het verleden van kindermisbruik door de Leidse zeilpedo. Tijdens zijn borgtocht vergreep de man zich weer aan kinderen in Cambodja.

Door Rien Floris - 30-8-2016, 16:37 (Update 30-8-2016, 16:37)

De 42-jarige Leidse pedofiel Bas R. zit sinds begin deze maand voor de tweede maal vast voor seksueel misbruik in een weeshuis in Siem Reap.

De zeilleraar is in 2004 in Nederland veroordeeld wegens misbruik van een twaalfjarige jongen. Hij werd na een vergrijp in Cambodja (waar hij naar was verhuisd) in 2011 op borgtocht vrijgelaten omdat informatie over misbruik in Nederland daar niet bekend was. Misbruikte kinderen en hun ouders zouden daarna zijn omgekocht om hun getuigenis in te trekken.

De Cambodjaanse kinderhulporganisatie Aple wijt het op borgtocht vrijlaten aan de Nederlandse ambassade omdat dossiers over R. niet aan Cambodja overhandigd werden. Volgens het Ministerie van Veiligheid en Justitie ligt dat aan de Cambodjaanse autoriteiten die geen verzoek indienden.

,,Cambodja is indertijd gemeld dat ze informatie konden krijgen als ze een rechtshulpverzoek indienden’’, meldt een woordvoerster van Veiligheid en Justitie. ,,Nederland heeft geen rechtshulpverzoek van Cambodja ontvangen, en kon dan ook geen informatie verstrekken. Het is niet toegestaan om spontaan justitiële informatie over individuele personen internationaal te delen’’, aldus de woordvoerster.