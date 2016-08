Laatste weekwinnaar fotowedstrijd ’Zomertijd’

Foto Jan Doef ’Eindelijk samen’

Met ’Eindelijk samen’ is Jan Doef de laatste weekwinnaar van de fotowedstrijd Zomertijd. Daarmee plaatst hij zichzelf in de finale en maakt kans op een lang weekend of midweek op Landal Mooi Zutendaal in Belgisch Limburg.

Eerdere weekwinnaars waren: H. Groenewoud, F.C.G. den Nijs, C.G.M. Schilder, Ron Duinmeijer, Derk te Pas, Els Bax, Cor Boers en M. Vennik.

De winnende foto wordt zaterdag 3 september bekendgemaakt in weekendmagazine Vrij.

Bekijk hier alle weekwinnaars.