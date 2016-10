Machinist gooit gewonde zwaan van spoorbrug, boosheid om filmpje

MUIDERBERG - Een filmpje op Facebook van een NS-medewerker die een zwaargewonde zwaan van de Hollandse Brug bij Muiderberg afgooit, heeft tot veel verontwaardigde reacties geleid. De NS laat weten dat het dier echter niet meer te redden was en dat hun medewerker een moeilijke beslissing moest nemen.

Een reiziger was woensdagmiddag getuige van het voorval en zette er een filmpje van op Facebook. Op de social media-site wordt verontwaardigd op de actie gereageerd.

De NS liet in een reactie weten dat het vaker voorkomt dat gewonde zwanen op het spoor worden aangetroffen. Als het dier te redden is, wordt het meegenomen in de trein en wordt de Dierenambulance ingeschakeld voor verdere verzorging. De vogel die woensdag op het spoor werd gevonden kon volgens de NS echter niet meer gered worden.

In een bericht over het voorval op de NS-site wordt een conducteur die er bij was als volgt geciteerd: “De machinist maakte de afweging om de zwaan uit zijn lijden te verlossen en van het spoor te halen om te voorkomen dat de zwaan nog langer zou lijden en dat nog meer treinen zouden moeten stoppen. We waren er ondersteboven van. Het liefste wil je zo’n zwaan redden, maar dit beestje bloedde langzaam leeg en leed enorm. Ik had het gevoel dat ik geen keus had. Het was een naar gezicht, vast ook voor de reiziger. We zijn daarna nog door te trein gelopen om vragen van reizigers te kunnen beantwoorden. Een nare ervaring. Gelukkig kunnen we ook vaak zwanen of andere dieren redden."