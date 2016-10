Wensen Goyergracht vervuld

EEMNES - De Kernrandvisie Goyergracht Noord en Zuid - het gebied rond de Goyergracht en de A27- zit na een kleine twee jaar in het eindtraject. „We komen langzaam door de trechter”, zegt wethouder Jan den Dunnen erover.

13-10-2016

Ondernemers en eigenaren in het gebied hebben vaak al jarenlang initiatieven voor uitbreiding van hun bedrijf, wensen een functieverandering van hun perceel of willen graag een nieuwe bedrijfsmatige ontwikkeling. Met deze nieuwe Kernrandvisie lijken hun wensen te worden vervuld.

Het gebied wordt grotendeels intact gelaten en laat zeven activiteiten toe. Den Dunnen: „Het gebied wordt wel ontsloten met klompen- en wandelpaden met hier en daar een picknicktafel. Daarmee wordt het gebied aantrekkelijker en leefbaarder om te wandelen.” Bij elke activiteitontwikkeling hoort verplicht een compenserende maatregel, die kan variëren van de aanleg van een wandelpad en het creëren van een picknickplaats tot het aanplanten van bomen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de ontwikkelaar.

Stal Rieder, die ooit aanleiding is geweest om tot deze Kernrandvisie te komen (destijds was de gemeenteraad voorstander van het nieuwe bouwplan, maar werden de raadsleden door de provincie teruggefloten), krijgt een officiële status en mag maximaal dertig nieuwe paardenboxen bouwen. Evenveel als huidige aantal, maar wel dusdanig gesitueerd dat de doorkijk in het landschap in stand blijft. Aanvankelijk had Stal Rieder de wens voor zestig stallen, maar dat was het college te veel van het goede. Wel mag eigenares Elaine Rieder de grotere paardenbak realiseren.

Ook Stal Nooitgedacht mag in het plan - weliswaar op kleine schaal - uitbreiden en tuincentrum De Bruin krijgt permissie om zijn activiteiten intensiveren. Wel moet dan de uitgang verlegd worden naar de Verlegde Zuidersingel. „Dat is een oude afspraak”, vult collega-wethouder Niels Rood aan. Het idee voor een Landwinkel is wegens concurrentie in de buurt door het college afgeschoten. Daarentegen mag een dierenarts daar wel praktijk voeren, maar Den Dunnen weet niet of die wens nog leeft bij de eigenaar van het tuincentrum.

Het Spookhuis mag ook dromen verwezenlijken. De kinderboerderij heeft een ’zorgachtige structuur’ en daar is meer ruimte voor nodig, meent de wethouder. Ter hoogte van de golfbaan is plek voor een kleine welness en de golfbaan zelf mag uitbreiden met een hole, een afslagterrein en een overkapping voor de golfkarretjes. Ook mag er een crematorium komen aan het eind van de Goyergracht. „Daar zitten wel mitsen en maren aan, maar dat beoordelen we pas als er een concrete bouwaanvraag wordt ingediend. In theorie is het mogelijk”, meldt Den Dunnen. De CDA-wethouder benadrukt dat door deze Kernrandvisie al deze ontwikkelingen mogelijk zijn. „Dat is ook afgestemd met de provincie Utrecht.”