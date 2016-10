Sloop KRO-studio kan beginnen

Archieffoto Studio Kastermans Het KRO-complex mag plat.

HILVERSUM - De voormalige KRO-geluidstudio aan de Emmastraat mag worden gesloopt om plaats te maken voor 85 appartementen met een ondergrondse parkeergarage. Dit besliste de voorzieningenrechter van de Raad van State.

Door onze verslaggever - 13-10-2016, 14:14 (Update 13-10-2016, 14:20)

Donderdag wees de raad het verzoek af om schorsing van de omgevingsvergunning die de gemeente Hilversum heeft verleend aan projectontwikkelaar Stebru Transformatie B.V. Dit verzoek was ingediend door omwonenden, Historische Kring Albertus Perk en Bond Heemschut. Volgens de omgevingsvergunning die nu van kracht is worden het entreegebouw van de KRO en een uitbreiding uit 1954 gerenoveerd. Verder mogen twee villa’s worden afgebroken.

Volgens de Raad van State mocht de gemeente afwijken van een negatief advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Die oordeelde dat sloop van het rijksmonument bouwkundig niet noodzakelijk is. De gemeente Hilversum stelt dat sloop van de studio onvermijdelijk is omdat onder de appartementen een parkeergarage komt. Die wordt te duur als de studio blijft staan. Doordat auto’s niet op het maaiveld komen te staan, kan het terrein een parkachtige uitstraling krijgen die past in de villawijk. De voorzieningenrechter wijst er in zijn uitspraak op dat het KRO-complex al lange tijd leeg staat en dat er al diverse niet levensvatbare bouwplannen de revue zijn gepasseerd.

De uitspraak is voorlopig. Over een paar maanden dient bij de Raad van State de bodemprocedure. Stebru mag de vergunning wel met onmiddellijke ingang gebruiken.