Geen schaatsbaan in Hilversum dit jaar

foto archief studio kastermans De ijsbaan afgelopen jaar.

HILVERSUM - Het lijkt erop dat Hilversum het komende winter zonder schaatsbaan moet doen.

Door Valentijn Bartels - 13-10-2016, 13:37 (Update 13-10-2016, 14:36)

De organisatie van de schaatsbaan die vorig jaar voor het station stond ziet geen heil in een nieuwe poging. ,,Het is de organisatie niet gelukt de baan draaiende te krijgen’’, meldt wethouder Wimar Jaeger tijdens de commissievergadering bestuur en economie. ,,Wij hebben 20.000 euro subsidie gegeven, terwijl we ook nog scholen hebben betaald om daar te kunnen schaatsen. Toch is de verliespost voor de organisatie 30.000 euro.’’ Volgens...