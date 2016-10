Jan Hilhorst oudste lid Gooise Operette

Foto PR Jan Hilhorst.

HUIZEN - Jan Hilhorst uit Huizen is het oudste lid van de Gooise Operette (GO). Al vanaf de oprichting van de vereniging, nu vijftig jaar geleden, zit hij erbij.

Door Rudolf Hunnik - 13-10-2016, 10:32 (Update 13-10-2016, 10:32)

Hij kwam uit het Operettekoor Movimento uit Laren. Tot 2008 heeft hij in het bestuur gezeten, waarvan twintig jaar als penningmeester. Nog steeds is hij werkzaam in het decorbouwteam. Voor zijn inzet werd hij dit jaar koninklijk onderscheiden.

’Der Graf von Luxemburg’, in 1967 opgevoerd in Theater Gooiland, was zijn eerste productie. „Ik kreeg...