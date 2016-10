Gooise Operette bestaat 50 jaar

BUSSUM - De Gooise Operette bestaat dit jaar 50 jaar en viert dit gouden jubileum met de meest bekende operette ’Die Fledermaus’ van Johann Strauss jr.

Door Rudolf Hunnik - 13-10-2016, 10:18 (Update 13-10-2016, 10:25)

Een terugblik. In mei 1966 zocht Beatrice Schröder-Kuyt, voormalig zangeres aan de Hoofstad Operette, via een advertentie in deze krant leden voor een nieuw op te richten operettevereniging. Een initiatief in een tijd waarin het verenigingsleven moest concurreren met de opkomende televisie. Twee operettekoren sloten zich bij haar initiatief aan: Movimento uit Laren en een koor...