Loosdrechtse uitbater Argentinos ’t Schippertje heeft zijn zin

LOOSDRECHT - De Raad van State stelt in een definitieve uitspraak vast dat de Loosdrechtse horecaonderneming Argentinos ’t Schippertje wel degelijk een volwaardige horecabestemming heeft gekregen. En die kan niet alsnog via een achterdeurtje in het bestemmingsplan door de gemeente Wijdemeren worden ingeperkt, zo blijkt uit de uitspraak.

Door Jan van Ommen - 13-10-2016, 8:48 (Update 13-10-2016, 8:48)

De uitspraak betekent een opsteker voor uitbater Oscar Kelada die al jaren overhoop ligt met de gemeente Wijdemeren. Na een eerdere uitspraak dwong de Raad van State de gemeente Wijdemeren Kelada’s café-restaurant plus zalen-...