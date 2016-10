Dilemma’s rond spoor Comeniuslaan Bussum

foto’s studio kastermans/ben den ouden en daniëlle van coevorden De spoorovergang aan de Comeniuslaan. Bekijk Fotoserie

BUSSUM - Een buurt die zich zorgen maakt over toenemende onveiligheid van de spoorwegovergang op de Comeniuslaan-Zwarteweg in Bussum. ProRail die aan regels gebonden is. Een raad die zich te weinig geïnformeerd voelt. En een college dat volhoudt dat er niets verandert. Zie hier de ingrediënten voor een hoog oplopende discussie en spraakverwarring in Gooise Meren. Die de gemeente bovendien nog eens veel geld kan gaan kosten.

Door Alexander Poort - 13-10-2016, 8:57 (Update 13-10-2016, 8:57)

„Er verandert niets aan de bestaande situatie.” Wethouder Marleen Sanderse bleef deze woorden maar herhalen...