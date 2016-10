Sloop kinderboerderij in Huizen van start

Foto: Studio Kastermans/Leon Dakkus

HUIZEN - In het Stadspark is woensdagmiddag begonnen met de sloop van kinderboerderij De Warande.

Door Eddie de Paepe - 12-10-2016, 16:40 (Update 12-10-2016, 16:40)

Na de afbraak van de oude opstallen gaat aannemer Bink Bouw aan de slag met het door Min2 bouwkunst ontworpen nieuwe complex. De nieuwbouw van de kinderboerderij en de upgrading van het terrein maken deel uit van de opwaardering van het Stadspark.

De gemeente streeft naar meer openheid en naar meer eenheid in gebouwen. De plannen voor de kinderboerderij zijn ook gebaseerd op de gemeentelijke nota Dierenwelzijn. Zo heeft de dierenweide verhardingen langs de binnenkant van de hekken. Hierdoor kunnen de dieren bij drassig weer op de verharding staan en wordt de weide ontzien.

In september vorig jaar tekenden De Warande, Philadelphia Zorg, Versa Welzijn en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst over dagbesteding voor mensen van verschillende doelgroepen (tien per dagdeel) in de kinderboerderij.