Kunstwerken kinderschilders te zien in het Brinkhuis

Foto: Studio Kastermans/Leon Dakkus

LAREN - In de hal van het Brinkhuis in Laren staat een kamerscherm waarop kunstenares/schilderdocent Emilie Lindenbergh de werken van deelnemers van haar kinderschildercursus tentoonstelt.

Door Tamar de Vries - 13-10-2016, 10:00 (Update 13-10-2016, 10:00)

De kinderen hebben voor de tentoonstelling hun opa’s en oma’s geportretteerd. Dat is mooi actueel, want ’Voor altijd jong! Opa’s en oma’s’ is het thema van de Kinderboekenweek.

Lindenbergh verzorgt al een hele tijd kinderschildercursussen in het Atelier achter het Brinkhuis. Ook nu weer geeft ze elke dag les. De Hilversumse kunstenares is iedere keer weer verbaasd over...