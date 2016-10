Stroomstoring treft Diemen, Muiden en Weesp

MUIDEN - In Diemen, Muiden en Weesp is woensdag de stroom uitgevallen. Ongeveer veertien straten hebben last van de stroomstoring.

Door Jan Balk - 12-10-2016, 14:54 (Update 12-10-2016, 16:31)

De zogenoemde spontane storing heeft te maken met een uitgevallen kabel. Liander meldt dat de storing vermoedelijk rond 16.30 uur verholpen zal zijn.

Zo’n 2015 huizen waren volgens Liander zonder stroom komen te zitten. Om half vier had het grootste gedeelte daarvan weer elektriciteit tot hun beschikking.