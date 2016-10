Finale Jeugdjournaal Presentatiewedstrijd

HILVERSUM - De tien finalisten van de Jeugdjournaal Presentatiewedstrijd 2016 zijn bekend.

Door Spreekbuis.nl - 12-10-2016, 14:20 (Update 12-10-2016, 14:20)

Deze kinderen maken kans om het échte NOS Jeugdjournaal op tv te presenteren. Zij zijn uitgenodigd om op 15 oktober een screentest te doen in de Jeugdjournaalstudio in Hilversum. Degene die de screentest het beste doet is de winnaar.

Dit wordt bepaald door een deskundige jury met daarin Jeugdjournaal-presentatrice Tamara Seur, Rutger Vink (YouTuber ’Furtjuh’) en de winnaar van vorig jaar, Bo Dortland. Op 17 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt en mag deze op 22 oktober het NOS Jeugdjournaal presenteren (18.45u, NPO Zapp).

Uit de ruim 400 inzendingen zijn onderstaande tien finalisten door de redactie van het NOS Jeugdjournaal geselecteerd:

· Quinten Bart (11 jaar, uit Sint Maarten):https://youtu.be/RZ67ygzir5s

· Manal Lamrabat (11 jaar, uit Amsterdam):https://youtu.be/56qMpMSXMmI

· Maud Ouwerkerk (11 jaar, uit Beesd):https://youtu.be/f_CcxgH-wPo

· Victor van Grieken (11 jaar, uit Hilversum):https://youtu.be/58nHKG6_sU8

· Jenell Emanuelson (9 jaar, uit Amsterdam):https://youtu.be/du0USwUvmYY

· Anja Vuksanovic (11 jaar, uit Enschede):https://youtu.be/FLjEUY9Fbtw

· Mijntje Boekenoogen (10 jaar, uit Utrecht):https://youtu.be/6B5PMIzITnE

· Manoa Wolvekamp (9 jaar, uit Hoofddorp):https://youtu.be/AXnsM5x3s30

· Kamal Akalai (12 jaar, uit Amsterdam):https://youtu.be/IV_jxHRSsWE

· Evelyne van der Wal (10 jaar, uit Houten):https://youtu.be/x5lbv0txEW4

De Presentatiewedstrijd is voor de zesde keer georganiseerd door het NOS Jeugdjournaal en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De deelnemers (kinderen tussen 9 en 12) konden een video opsturen waarin ze hun presentatietalent toonden. Nieuw dit jaar is dat kinderen zich konden opgeven voor een masterclass presenteren bij Beeld en Geluid.