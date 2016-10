Geen apart onderzoek naar camping Huizen

Foto: Albert van der Linden De camperopstelplaats bij de Wolfskamer is een mogelijke locatie voor een gemeentecamping.

HUIZEN - Er komt toch geen apart onderzoek naar een kleinschalige gemeentecamping in Huizen. Dit ondanks een eerdere meerderheid hiervoor in de commissie Sociaal Domein. De mogelijkheden voor een camping zullen weliswaar worden bekeken, maar dat gebeurt dan als onderdeel van de nog op te stellen Kustvisie.

Door Michel van den Bergh - 12-10-2016, 13:21 (Update 12-10-2016, 13:25)

Wethouder Marianne Verhage krijgt hiermee toch haar zin. Vorige maand werd de discussie uitvoerig in de commissie gevoerd. Toen wilde een meerderheid nog een apart onderzoek. ,,Ik ben bang dat het idee anders als een nachtkaars uitgaat’’, waarschuwde PvdA'er John Zuurveen. Een meerderheid was het met hem eens.

Dinsdag kwam Verhage toch nog even terug naar de commissie. Een apart onderzoek kan volgens haar niet door de eigen ambtenaren worden uitgevoerd en zal dus aan externen moeten worden uitbesteed. En dat kost geld. Of de gemeenteraad hiervoor middelen wil vrijmaken.

GroenLinks veranderde daardoor van standpunt. Eerder stemde de partij nog voor een separaat onderzoek, maar na het verzoek van de wethouder mag de haalbaarheidsvraag ook onderdeel uitmaken van de Kustvisie. ,,Het is niet nodig en niet wenselijk om daar extra geld in te steken’’, zo legde commissielid Mohammed Mdaghri de draai uit. ,,Teleurstellend’’, aldus Rik de Bruijn van Leefbaar Huizen. Jelle Bartlema (VVD) vindt dat Verhage met haar vraag om extra geld een financiële drempel opwerpt. Hij ziet dit als een vertragingstechniek.

Verhage beloofde dat de Kustvisie deze collegeperiode -dus voor maart 2018- wordt opgesteld.