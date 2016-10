Blaricummers tegen blauwe zone

BLARICUM - Het parkeren in Blaricum is een enorme chaos. Dat stelden vertegenwoordigers van de gemeente dinsdag op de zitting van de bestuursrechter in Utrecht. De gemeente was door twee dorpsbewoners voor de rechter gehaald. Die bewoners, van onder meer de Schoolstraat, willen dat de rechter verbiedt om een blauwe parkeerzone in het dorp aan te leggen.

Door Jurgen Swart - 12-10-2016, 13:06 (Update 12-10-2016, 13:06)

Blaricum wil om de parkeerproblemen op te lossen op 24 oktober een blauwe zone invoeren, zodat langparkeerders van hun plek worden gejaagd. Zeven jaar geleden...