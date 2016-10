Hilversumse ’treitervlogger’ veroordeeld voor beledigen agent

ikvosonline Hilversumse ’treitervlogger’ ikvosonline krijgt op het Oosterspoorplein een schop van een cameraman van de NOS.

HILVERSUM - De 27-jarige Kamal el A. uit Hilversum is door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot een boete van 300 euro voor het beledigen van een agent met een filmpje op YouTube. Ook moet El A. de agent 100 euro schadevergoeding betalen.

Door Van onze verslaggever - 12-10-2016, 11:28 (Update 12-10-2016, 11:31)

De vlogger filmt regelmatig de politie op straat. Hij had op YouTube een filmpje gezet over de agent. De vlogger was zelf in beeld terwijl hij voor het politiebureau van Hilversum zijn middelvinger omhoog stak en de naam van de agent noemde. Hij voegde de agent ook scheldwoorden toe. Ook stond er dat de agent een jood was, die vergast had moeten worden.

De officier van justitie noemde het gedrag van de vlogger maandag in de Utrechtse rechtbank irritant. Zij gaf toe dat er filmpjes over de politie op internet mogen worden gezet. Maar de officier vond het bijzonder kwetsend dat de naam van de agent werd genoemd. Dat maakt het heel persoonlijk. Het filmpje was honderden keren bekeken. De officier eiste een boete van 600 euro en 300 euro schadevergoeding.

De vlogger was naar de rechtbank gekomen om de zitting bij te wonen. Maar vlak voor de zitting meldde hij zich ziek. Zijn advocate voerde het woord. Advocate Groenendaal benadrukte dat de vlogger ruzie had gekregen met een cameraman van de NOS. De cameraman had hem geschopt. De vlogger wilde aangifte doen tegen de cameraman, maar de agent wilde daar niet aan meewerken. Hij pakte zelfs de telefoon af van de vlogger. De advocate vertelde dat zij namens vlogger een klacht heeft ingediend tegen het politieoptreden. Die procedure loopt nog.

Belediging was wel bewezen maar de eis buiten proportie, vond de advocate. Daar bleek de rechter het maandag een beetje mee eens.