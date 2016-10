Eerste KVO-ster voor Bramenberg Eemnes

Maarten van Weel en wethouder Niels Rood met politie, brandweer en ondernemers voor bedrijventerrein Bramenberg.

EEMNES - De bedrijven op het bedrijventerrein Bramenberg kregen onlangs de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) uitgereikt.

Door Eddie de Paepe - 12-10-2016, 11:25 (Update 12-10-2016, 12:16)

Daarmee is een belangrijke stap gemarkeerd op weg naar een veilig en goed onderhouden bedrijventerrein. De ondernemers werken hiervoor samen met politie, brandweer en de gemeente. Het keurmerk is drie jaar geldig; in die tijd moeten de stappen gezet worden richting een tweede ster. De eerste ster geeft al recht op een lagere verzekeringspremie. Bij het bereiken van de volgende ster wordt die nog lager.

Maarten Van Weel, die het project leidt, is tevreden over de samenwerking: ,,Het bedrijventerrein is merkbaar schoner en er slingert minder rond. Het leeft onder de ondernemers; dat een stapeltje afgedankte pallets er voor een jongere uit kan zien als het begin van een mooi vuurtje, is de meeste bedrijven nu echt goed duidelijk. Ook de gemeente is alerter. De komende tijd moet er aandacht zijn voor tuinonderhoud; aan de achterkant van het bedrijventerrein, wat zichtbaar is vanaf de snelweg, is nog winst te halen.

Wethouder Niels Rood (economische zaken): ,,Dit resultaat heeft ook een positieve uitstraling op het andere project dat voor het Keurmerk Veilig Ondernemen gaat: De Minnehof. Ook daar zie je dat alleen goede samenwerking tussen ondernemers, gemeente, brandweer en politie tot echte resultaten leidt. Eemnes mag zich gelukkig prijzen met ondernemers die samen de verantwoordelijkheid nemen om serieus werk te maken van veiligheid.”