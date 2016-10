Al 20 tips over plofkraken

HILVERSUM - De politie gaat er vanuit dat er nog meer plofkrakers horen bij de bende die grote aantallen ING-geldautomaten in winkels van Albert Heijn plundert. Dinsdagavond leverde de uitzending van Opsporing Verzocht hierover al twintig bruikbare tips op.

Door Henk Runhaar - 11-10-2016, 23:36 (Update 11-10-2016, 23:36)

Dat meldt een politiewoordvoerder. Dinsdag werden vier plofkrakers opgepakt, vorige maand in Soest ook al drie. Ze komen allemaal uit Utrecht en Nieuwegein. Overigens gaat het in tegenstelling tot wat tot nog toe bekend was over plofkrakers niet om een Marokkaanse bende. De meeste verdachten zijn volgens ingewijden zware criminelen van Nederlandse komaf.

De daders laten na een plofkraak soms sporen achter. Zo is het voorgekomen dat met inkt besmeurde schoenen of plastic overalls in de buurt van een getroffen AH werden achtergelaten. De inkt was afkomstig van patronen in de automaat die het geld onbruikbaar moeten maken bij een kraak. De politie roept mensen op alert te zijn op dit soort dingen. Ook dure auto’s, met name BMW’s en Audi’s, die langere tijd rond een AH ’hangen’ zijn verdacht. Mensen die aan hun ’onderbuikgevoel’ merken dat iets niet pluis is, worden gevraagd de politie te bellen.

Veel van de nu al binnengekomen tips gaan over dergelijke zaken. ,,De moeite waard voor de recherche om mee aan de slag te gaan’’, zegt de woordvoerder. Er kwamen ook tips binnen over de lichtgrijze Audi A4 waarvan de eventueel resterende bendeleden volgens de politie mogelijk nog steeds gebruik maken.

Uit beelden die de politie dinsdag in Opsporing Verzocht vrijgaf, blijkt dat de buit dikwijls de moeite waard is. Besmeurd geld en los briefgeld laten de daders zomaar liggen, ze hebben kennelijk al genoeg ingepikt. Een ING-automaat in een gemiddelde Albert Heijn bevat volgens kenners al gauw zo’n twee ton. Geldautomaten in grote AH’s zelfs aanzienlijk meer, net als geldautomaten op drukke plekken. ING heeft inmiddels nagenoeg alle 850 geldautomaten in winkels van AH vervangen door nog degelijker exemplaren, meldt een woordvoerster van de bank.

De nu in elk geval deels opgerolde bende zou verantwoordelijk zijn voor een slordige vijftig kraken in een groot deel van het land sinds mei dit jaar. Daaronder valt de plofkraak afgelopen zomer in Laren en de serie plofkraken in Soest. Ook de golf AH-plofkraken van vorig jaar, onder meer in Hilversum, en eerdere jaren is mogelijk aan deze groep criminelen toe te schrijven. Dat meldt de politie desgevraagd.