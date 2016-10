Begroting in Gooise Meren ’bijna’ op orde

GOOISE MEREN - Het is nog niet helemaal naar zijn zin, maar wethouder Jan Franx van Gooise Meren kijkt met tevredenheid naar de begroting voor de gemeente. „Met deze begroting en de vooruitzichten verwacht ik eigenlijk dat we onder het verscherpt toezicht van de provincie uit komen. Dat is snel voor een fusiegemeente.”

Door Alexander Poort - 11-10-2016, 18:57 (Update 11-10-2016, 18:57)

Franx is wel eerlijk over het feit dat het sneller op orde krijgen van de gemeentelijke financiën in Gooise Meren voor een belangrijk deel te maken heeft met extra...