Doedelzakspelers uit Hilversum gaan knallen in MCO

HILVERSUM - Een primeur voor de Hilversumse Beatrix Pipe Band. De doedelzakspelers treden zaterdagavond 5 november op in het Muziekcentrum van de Omroep.

Door Annemarie de Jong - 11-10-2016, 23:00 (Update 11-10-2016, 23:00)

,,Enorm veel zin in”, zegt muzikant Ruben Barf. ,,Spannend ook. In eigen stad laten zien wat je in huis hebt. Het móet goed zijn, we repeteren ons suf. En we moeten in totaal vierhonderd kaarten verkopen om uit de kosten te komen.”

Spelen in het MCO aan de Heuvellaan is een droom voor de drummers en doedelzakspelers. ,,Het is voor ons de ideale zaal: ruim en hoog. Dat heb je echt nodig voor onze muziek. Hoe hoger, hoe beter het geluid. Onze muziek kan je echt raken. Er zijn mensen die spontaan in huilen uitbarsten.”

Op het programma staan traditionele muziekstukken en eigen werk. Barf: ,,We hebben afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Daarom heet het concert ‘Comharraich’, dat betekent ’verbetering’ in het Gaelic.”

Ook de Iers-Schotse Folkband Carritwen en piper Andrew Bova van Shotts and Dykehead Caledonia Pipe Band treden op.

Kaarten kosten €12,50 per stuk en zijn te bestellen via http:www.mcogebouw.nl