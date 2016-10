Meer kleurpieten op de Hilversumse Kerkbrink

Archief Studio Kastermans Sinterklaas vorig jaar in Hilversum.

HILVERSUM - Sinterklaas komt dit jaar niet aan in de Hilversumse Oude Haven, maar op de Kerkbrink.

Door Valentijn Bartels - 11-10-2016, 22:00 (Update 11-10-2016, 22:00)

Dat heeft te maken met de slechte toegang in de haven. Bovendien zullen er tijdens het jaarlijkse sinterklaasfeest op zaterdag 12 november meer pieten in verschillende kleuren zijn dan voorheen.

Een kwart is niet bruin of zwart. Daarmee verdwijnt de zwarte of bruine piet ook in Hilversum steeds meer van het toneel.

,,Wij hebben begrip voor mensen die daar veel moeite mee hebben, daarom komen er steeds meer pieten in andere kleuren’’, vertelt burgemeester Pieter Broertjes.

Sint komt om 13.30 uur aan op de Kerkbrink, om vervolgens via een omweg naar Gooiland te rijden. Daar is vervolgens een groot kinderfeest.