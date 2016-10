Regenboogvlag wappert voor het eerst voor gemeentehuis van Huizen

foto studio kastermans/leon dakkus

HUIZEN - De gemeente Huizen heeft dinsdagochtend voor het eerst de regenboogvlag gehesen ter ere van de Coming Out Dag.

Door Eddie de Paepe - 11-10-2016, 16:53 (Update 11-10-2016, 18:08)

Het is mogelijk om één vlaggenmast voor het gemeentehuis te gebruiken voor vlaggen vanuit een burgerinitiatief.

Dit betekent dat inwoners zelf een voorstel kunnen doen voor het hijsen van een vlag die niet valt onder het nationale vlaggenprotocol.

Dinsdag werd - op initiatief van GroenLinks - voor de eerste keer gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Ook op veel andere plekken in de regio wapperde de regenboogvlag.

In Weesp was dat (net als in Huizen) voor het eerst. Hiervoor werd de nieuwe mast op het dak van het stadhuis benut.