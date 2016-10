Post wacht op post uit Huizen en Blaricum

HUIZEN - De Noord-Hollandse gedeputeerde Elisabeth Post heeft nog steeds geen officiële berichten uit Huizen of Blaricum gekregen over de jongste HOV-standpunten van beide gemeenten.

Door Eddie de Paepe - 11-10-2016, 16:16 (Update 11-10-2016, 16:16)

Post meldde dat in de vergadering van Provinciale Staten. Huizen en Blaricum willen instemmen met de meerijdvariant via de Meent op voorwaarde dat de vrije busbaan van tafel gaat. ,,Wij hebben dat alleen in de krant kunnen lezen”, aldus Post. ,,Daarin wordt melding gemaakt van voorwaarden en ik heb nog geen idee hoe ik die moet duiden.”...