Bussum op IJs gaat niet door

BUSSUM - Bussum op IJs gaat dit jaar niet door. De gmeente is er niet in geslaagd om een nieuwe locatie te vinden voor het jaarlijkse evenement.

Nadat eerder het parkeerterrein van de Veldweg afviel als alternatief voor het Raadhuisplein, is nu ook het Wilhelminaplantsoen definitief van de baan. Bussum op IJs heeft dit jaar een nieuwe plek nodig vanwege de verbouwing van het raadhuis.

Bewoners Wilhelminaplantsoen tegen Bussum op IJs

Nadat eerder de winkeliers rond de Veldweg in verzet kwamen tegen Bussum op IJs, zijn het nu de omwonenden van het Wilhelminaplantsoen die bezwaar maken tegen het evenement voor hun deur. Vooral de oudere bewoners van Palladio aan het plein zien op tegen de ’vijf tot zes weken herrie voor hun deur’, zo laten zij weten in een brief aan wethouder Miriam van Meerten.

