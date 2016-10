Lezing over ’het witte goud’ van Weesp

Servies van porselein.

WEESP - Het Weesper porselein wordt wel eens ’het witte goud’ genoemd. Op zondag 16 oktober om 14.00 uur vindt er in Museum Weesp een lezing plaats over dit ’witte goud’, ofwel het allereerste Hollandse porselein.

Het porselein werd uitgevonden in China. Van daar uit werd het over de hele wereld verscheept en voor flinke bedragen verhandeld. Maar liefst 800 jaar wisten de Chinezen het geheim van de fabricage van het porselein te bewaren. Totdat in Duitsland een alchemist in zijn zoektocht naar goud, op de samenstelling van porselein stuitte, vandaar de bijnaam ’het witte goud’.

Via een lange, spannende weg kwam dit ’geheim’ in handen van Graaf van Gronsveld - van Diepenbroick - Impel. Hij bracht deze kennis naar Weesp. Het Weesper porselein is uiterst zeldzaam en daarom zeer gewild bij verzamelaars. Het is vrijwel nooit meer te koop op veilingen. Dat vindt Museum Weesp een goede reden om meer over porselein te leren en de verzameling van Weesper porselein te bekijken.

Museum Weesp is open van woensdag tot en met zondag van 13.30 tot 17.00 uur. Volwassenen betalen vijf euro entree, kinderen drie euro.