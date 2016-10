Hockeyclub Naarden is in diepe rouw om dood Wytze

foto hc naarden Wytze Pennink

BUSSUM - Door teamgenoten en spelertjes die hij trainde werd hij op handen gedragen. Hockeyclub Naarden reageert op haar website vol ongeloof en verdriet op het overlijden van de 18-jarige student Wytze Pennink uit Bussum.

Door Susanne van Velzen - 11-10-2016, 16:07 (Update 11-10-2016, 16:26)

Pennink verdronk vrijdagochtend na een avond stappen in Groningen, de stad waar hij sinds kort studeerde. Alle trainingen van de hockeyteams van Naarden zijn de afgelopen dagen afgelast in verband met zijn overlijden.

Het clubhuis is dinsdagavond open om verdriet en herinneringen aan Wytze te delen. Leden kunnen herinneringen, foto’s, tekeningen of steunbetuigingen aan de familie achterlaten. De jonge Bussumer was net als zijn moeder en twee broer en zusje al jaren lid van de hockeyclub. De vader van het gezin, ook een enthousiast hockeyer, overleed in 2012. De herdenkingsplek voor Wytze blijft een aantal weken beschikbaar in het clubhuis.

Diepbedroefd

’Hij was niet alleen een talentvolle speler, maar ook een geliefde trainer-coach. Zijn enthousiasme, humor, en sportiviteit werkten aanstekelijk.We zijn stil en diepbedroefd’, zo meldt de club op haar website.

Ook het Groningse studentencorps Vindicat, waar Wytze eerstejaars lid was heeft op de internetsite een memoriam geplaatst. Op de sociëteit wordt een condoleanceregister geopend. Leden van de studentenvereniging zochten afgelopen dagen intensief mee naar de vermiste student. Wytze was na een feestje in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van Groningen alleen naar huis gegaan. Huisgenoten sloegen alarm toen hij vrijdagmiddag nog niet thuis was.

Facebook

Op camerabeelden was volgens de politie te zien dat de jonge Bussumer als laatste op Spilsluizen langs de gracht liep. Zondagochtend is met boten met sonarapparatuur in het water gezocht omdat het vermoeden bestond dat hij in de gracht terecht was gekomen. Maandag ontdekte een bewoonster van een woonboot een lichaam in het water. Het bleek om de vermiste student te gaan die vermoedelijk door een noodlottig ongeval in het water terecht is gekomen.

De Facebookpagina van Wytze’s oudere broer Sjoerd Pennink is maandag en dinsdag overspoeld met geschokte reacties op het overlijden van zijn jongere broer. Bijna tweeduizend mensen plaatsten een condoleancereactie aan de familie op zijn pagina.