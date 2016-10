Plankeniers: Eigen plek hoog op de verlanglijst

FOTO STUDIO KASTERMANS/LEON DAKKUS Theatermaker Peter van Bokhorst in de repetitieruimte van Noord Hollands Toneel.

HILVERSUM - Zijn verhaal over het zoeken naar een nieuwe repetitie- en theaterruimte lijkt wel een scène uit een voorstelling over het disfunctioneren van cultuurambtenaren en -wethouders. Een beetje in de geest van De Verleiders, die in hun nieuwste stuk de marktwerking in de zorg bekritiseren.

Door Marit Versteeg - 11-10-2016, 14:39 (Update 11-10-2016, 15:12)

Peter van Bokhorst begon zijn zoektocht in Huizen, waar het Plankenierstheater tenslotte ook lag. „De wethouder van cultuur noemde het ’dat theatertje op de hei’. Hij was er één keer geweest en volgens zijn beleidsmedewerker stond...