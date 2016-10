FC Weesp verplaatst trainingen naar andere velden

WEESP - De gemeente Weesp heeft in een persverklaring laten dat er geen reden is om gebruik van het kunstgrasveld bij FC Weesp af te raden, vanwege de commotie over SBR-rubbergranulaat. Toch verplaatst de voetbalclub de trainingen de komende tijd naar andere velden.

Door Tamar de Vries - 11-10-2016, 17:00 (Update 11-10-2016, 18:12)

FC Weesp heeft één kunstgrasveld met de gewraakte rubberkorrels, veld 2.

In samenspraak met bezorgde ouders en leden besloot de voetbalclub afgelopen weekend dat er op dit veld niet gevoetbald werd. Het betreffende kunstgrasveld is eigendom van de gemeente en...