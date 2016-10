Noord Hollands Toneel zit vol ambitie

HILVERSUM - Na het sluiten van het Plankenierstheater in Huizen is door theatermaker Peter van Bokhorst en de vaste kern van toneelgezelschap De Plankeniers vol ambitie gekozen voor een nieuwe start en een nieuwe naam: Noord Hollands Toneel.

Het gezelschap bestaat uit professionals en de beste amateurs.

Van Bokhorst is artistiek leider en regisseur maar zal zeker ook zelf in stukken spelen, terwijl hij vanaf februari ook samen met Victor Löw en Vera Mann in de thriller Nieuw Geld speelt, een nieuw stuk...