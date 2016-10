Ooievaarsnest in Naarden geplaatst

foto pr

NAARDEN - Met het plaatsen van een ooievaarsnest op de schoorsteen is maandagochtend het hoogste punt gevierd van de verbouwing van het oude secretariegebouw van Naarden tot Vestinghotel.

Naarder Kees van Uuden bood het ooievaarsnest aan. De ooievaar geldt als symbool van brenger van geluk en nieuw leven. Met de nieuwe bestemming stadshotel wordt er na het vertrek van het gemeentebestuur naar Bussum nieuw leven in het stadshart geblazen. Aanleiding de ooievaar weer in de vesting te verwelkomen is het bekende schilderij ’Stadhuis en markt’ van Cornelis Springer uit 1864. Daarop is een nest met ooievaar op de schoorsteen van het tegenovergelegen oude stadhuis zichtbaar. Het stadshotel heeft straks veertien kamers en een huiskamer waar iedereen welkom is. Opening eind november.