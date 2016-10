Buurtwacht en meer politie op geplaagd plein

Archieffoto Studio Kastermans Het Jac. P. Thijsseplein op een rustig moment.

HILVERSUM - Geplaagde omwonenden van het Jac. P. Thijsseplein in Hilversum hebben zelf een buurtwacht ingesteld die elke avond actief is. Dat meldt burgemeester Pieter Broertjes aan de gemeenteraad.

Door Henk Runhaar - 10-10-2016, 19:11 (Update 10-10-2016, 20:22)

Daarin laat hij ook weten dat de politie extra surveilleert in de geplaagde wijk. Bewoners vertelden deze krant vorige week al dat de jeugdoverlast zulke ernstige vormen aanneemt, dat ze met spoed willen verhuizen.

De burgemeester deelt in zijn brief aan de gemeenteraad de eerste ’resultaten’ van de inzet van twee buitengewone opsporingsambtenaren die zich nu een week bezig houden met de overlast veroorzakende jeugd in Hilversum. De ’jeugdboa’s’ storten zich eerst op de jongeren die mensen rond het Jac. P. Thijsseplein nu al sinds begin dit jaar het leven zuur maken door volgens de opsomming van Broertjes ’geluidsoverlast, vernielingen en treitergedrag’. ,,Onacceptabel gedrag dat ik graag zo snel mogelijk de kop in druk’’, schrijft de burgemeester.

De boa’s hebben kennisgemaakt met politie, jongerenwerk en de buurtcoördinator. Broertjes: ,,Het was een relatief rustige week wat betreft overlast op en om het plein. Op een aantal meldingen hebben de boa’s gereageerd. Het valt hen op dat het merendeel van de bewoners van het Thijsseplein de overlastgevende jeugdgroep behoorlijk zat is.’’