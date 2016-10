Gevonden lichaam in Gronings water is van Bussumse student

GRONINGEN - Het lichaam van de vermiste student Wytze Pennink is maandag gevonden in het water in het centrum van Groningen.

Volgens de politie is de achttienjarige jongen door een noodlottig ongeval in het water terecht gekomen en verdronken.

Pennink werd sinds vrijdag vermist. Een woonbootbewoonster trof het lichaam aan in het water van het Lopende Diep aan de Noorderhaven. Vlakbij die plek was hij vrijdag voor het laatst gezien.

De afgelopen dagen zijn er diverse zoekacties naar Pennink geweest.

