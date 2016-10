AtelierRoute Huizen nr. 20 ’zeer geslaagd’

Foto studio kastermans/ben den ouden

HUIZEN - De kunstenaars die deelnamen aan de twintigste AtelierRoute Huizen kijken terug op ’een zeer geslaagd evenement’. Met name zondag was het in veel ateliers erg druk, meldt voorzitter Michiel Linders.

Door Eddie de Paepe - 10-10-2016, 17:05 (Update 10-10-2016, 18:05)

’Mede dankzij het mooie najaarsweer trokken bezoekers op de fiets langs de 47 ateliers in het oude dorp en in de nieuwbouwwijken.’

Op bovenstaande foto geeft een van de deelnemers, de Pools-Nederlandse kunstenares Simone Stawicki tekst en uitleg in haar werkruimte.

Om het jubileum te vieren hadden kunstenaars kleine kunstwerken gemaakt die voor een klein prijsje werden aangeboden. Kopers betaalden vijftig euro, waarvan een tientje gaat naar Stichting De Vrolijkheid die creatieve activiteiten organiseert voor kinderen in asielzoekerscentra. ’Die jubileum-kunst was erg in trek en in veel ateliers werden ook grotere kunstwerken verkocht.’