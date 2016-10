27-jarige klapt op slootrand bij eerste sprong

foto getuige De ongelukkige leerling-parachutist hangt aan de slootrand tot de brandweer hem er op een zogenoemde wervelplank uit komt tillen.

HILVERSUM - De 27-jarige parachutist die zaterdag gewond raakte toen hij hard tegen een slootrand klapte bij Westbroek, maakte zijn eerste sprong. De leerling ging de fout in doordat hij zich te veel concentreerde op waar hij níet terecht wilde komen, zegt instructeur Edwin de Kok van Parachutisten Centrum Midden Nederland (PCMN) op Vliegveld Hilversum.

Door Henk Runhaar h.runhaar@hollandmediacombinatie.nl - 10-10-2016, 16:32 (Update 10-10-2016, 17:15)

,,Dat zien we wel vaker bij leerlingen. Dit jaar zijn er al vijf in de sloot beland. Vervelend, maar als ze ongedeerd zijn kunnen we er wel...