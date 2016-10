’Sijsjesberg langer en later open’

Foto: Studio Kastermans Topdrukte in het zwembad afgelopen zomer.

HUIZEN - D66 vraagt het Huizer college te onderzoeken of openluchtzwembad Sijsjesberg voortaan langer, van eind april tot eind september, open kan blijven.

Door Eddie de Paepe - 10-10-2016, 15:47 (Update 10-10-2016, 15:47)

Verder moeten b en w bekijken wat de mogelijkheden zijn voor ’langere avondopenstelling (structureel tot 20.00 uur) tijdens de zomervakantie en op vrijdag en zaterdag bij warme dagen’.

„We zien zeer regelmatig dat september een mooie warme maand is, maar in principe is het zwembad dan dicht”, stelt D66-raadslid Karin van Werven. „Alleen bij goede weersvooruitzichten, wil het zwembad nog...