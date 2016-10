’Liquidatie’ van Gooise schaapskudde

Foto’s: Streekarchief Gooi en Vechtstreek ’Links met hoed is boswachter Bart van der Kamp, daarvoor arbeider en invaller schaapskooi Toby van de Brink en rechts boswachter, assistent-beheerder Franse Kamp Minderhout.’ Bekijk Fotoserie

HILVERSUM - Onze Bomen-columnist Gerrit Jaspers komt met de wat treurig stemmende oplossing voor het zoekplaatje (nr. 375) van vorige week.

Door Eddie de Paepe - 10-10-2016, 13:18 (Update 10-10-2016, 13:22)

’Schapen in 1961 verkocht aan Exloo en aan de laatste herder in het Gooi, Weigert van de Born’

,,Op 3 januari 1961 werd door het GNR bestuur besloten de schaapskudde aan de Hilversumseweg in Laren te liquideren”, meldt Jaspers. ,,Rentmeester Boelen heeft met veel pijn dit besluit moeten uitvoeren.” Dat gebeurde nog in hetzelfde jaar. ,,De kudde werd deels verkocht aan de gemeente Exloo in Drenthe die het Drentse ras wilde behouden en deels aan de laatste herder in het Gooi, Weigert van de Born die een zelfstandige kudde op de Veluwe was begonnen. Op de foto - zie jaarverslag 1961 - staat deze afgebeeld.”

Boswachter

Jaspers herkent meer mensen. ,,Links met hoed is boswachter Bart van der Kamp, daarvoor arbeider en invaller schaapskooi Toby van de Brink en rechts boswachter, assistent-beheerder Franse Kamp Minderhout. Ik stond naast Stevens die de foto nam.” De man op de voorgrond kent hij niet. ,,Ik neem aan dat het de Drentse herder is die de dieren in ontvangst nam, maar ben daar niet zeker van.”

Honden

De reden van de opheffing van de Gooise schaapskudde was volgens Jaspers ’velerlei’. ,,Geen goede schaapherder, veel last van opdringerig publiek en loslopende honden waren de belangrijkste motieven. Maar het goede nieuws is dat er een mogelijkheid bestaat dat binnen afzienbare tijd de schaapskooi weer in ere kan worden hersteld. Wat zou dat mooi zijn!”

Hamdorff

De eerste schaapskudde van het GNR graasde van 1935 tot 1941 op de Gooise heidevelden. Herder was Joop de Heus. Duitse militairen schoten in februari 1945 de door Wouter Hamdorff ontworpen schaapskooi en herderswoning op de Aardjesberg in de brand. In 1954 ging de tweede kudde van start vanuit de schaapskooi aan de Hilversumseweg. Dat duurde dus tot 1961. De voormalige schaapskooi werd een manege. De derde kudde - vijftig schapen en drieënzestig lammeren - kwam in juni 2008 in de vlammen om toen de nieuwe schaapskooi afbrandde.

Het huidige onderkomen in Blaricum werd in april 2009 geopend. In geval van brand gaan de deuren automatisch open en klinkt uit luidsprekers hondengeblaf om de schapen naar buiten te jagen. Ook zijn er camera's geplaatst om de kooi en de omgeving in de gaten te houden.

Harmonie

Dan het nieuwe zoekplaatje (onder de knop ’Bekijk fotoserie’). Aan het vaandel - een ’geschenk der inwoners’ - te zien gaat het hier om de ’s-Gravelandsche Harmonie. Maar wanneer, bij welke gelegenheid en waar is de foto gemaakt? En wie herkent gefotografeerde muzikanten?

