Lichaam gevonden in Gronings water; mogelijk vermiste Bussumse student

BUSSUM - De politie heeft maandagmiddag in het water bij de Noorderhaven in Groningen een lichaam gevonden. Mogelijk gaat het om Wytze Pennink, de van oorsprong Bussumse student die sinds vrijdag vermist is.

RTV Noord meldt dat het lichaam gevonden is in het Lopende Diep. De politie laat weten dat het ’absoluut niet’ kan bevestigen dat het om het lichaam van Wytze Pennink gaat. Het lichaam wordt overgebracht naar het ziekenhuis. hier zal de identificatie en schouw plaatsvinden.

Een woordvoerder van de politie van Noord-Nederland liet eerder al weten te vermoeden dat Pennink zou zijn verdronken. ’Het ziet er zeer slecht uit’, zo meldde hij zondag tegenover deze krant.

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!