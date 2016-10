Huizen heeft begrip voor keuze BEL voor Hilversum

HUIZEN - Het Huizer college van burgemeester en wethouders begrijpt de overwegingen van de BEL-colleges om samenwerking te zoeken met Hilversum op het terrein van van personeel, ICT, organisatie, financiën en communicatie.

Door Michel van den Bergh - 10-10-2016, 11:42 (Update 10-10-2016, 12:25)

,,Dat had wellicht ook met ons gekund. Maar we hebben begrip voor de bij de BEL bestaande behoefte aan een zo groot mogelijk volume om kwaliteit en continuïteit te borgen’’, aldus het Huizer college in een reactie.

De burgemeesters van Blaricum, Eemnes en Laren maakten donderdag bekend absoluut niets te zien in een fusie met andere gemeenten om hen en de regio slagvaardiger te maken. De provincie lijkt aan te sturen op de vorming van maximaal drie grote gemeenten in Gooi en Vechtstreek. In de plaats daarvan willen de BEL-colleges hun bedrijfsvoering laten samensmelten met die van Hilversum. Strategische vraagstukken kunnen worden opgepakt door allianties met gelijkgestemde partijen te vormen.

De deur staat wat het Huizer college nog steeds open voor samenwerking met de BEL als de bestuurskracht daardoor verder kan worden verbeterd. ,,Dat was altijd al zo en dat blijft ook zo. Net zoals we openstaan voor samenwerking met andere partners zoals bijvoorbeeld de nieuwe gemeente Gooise Meren, waarmee wij immers ook geografisch een nadrukkelijke verbinding hebben en de gemeenten Hilversum, Wijdemeren en Weesp’’, aldus het college van Huizen.