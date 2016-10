CBR stopt met rijtesten in Den Helder, Zaandam en Eemnes

De huidige rijtestlocaties van het CBR. Den Helder, Zaandam en Eemnes vervallen. Bron CBS.nl

DEN HELDER/ZAANDAM - Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) brengt per 1 december het aantal plekken waar rijtesten worden afgenomen fors terug.

Door Hedzer Faber - 10-10-2016, 10:39 (Update 10-10-2016, 11:15)

Het CBR gaat van 53 locaties nu terug naar dertig. In de regio Noord-Holland worden de locaties in Den Helder, Zaandam en Eemnes geschrapt. Dit betekent dat onder meer ouderen die hun rijbewijs willen behouden vanuit de regio Den Helder moeten reizen naar Alkmaar en Zaankanters naar Amsterdam. Vanuit het Gooi zijn Amsterdam, Amersfoort en Utrecht de dischtsbijzijnde steden waar de rijtest gehandhaafd wordt.

De rijtesten worden afgenomen bij bestuurders bij wie de rijvaardigheid om medische redenen mogelijk ter discussie staat. Dat kan gaan om mensen met een aandoening die al een rijbewijs hebben, of die het willen halen. Volgens het CBR kan door de maatregel de dienstverlening worden verbeterd op de overgebleven plekken, onder meer door ruimere openingstijden. CBR-woordvoerster Nathalie Dingeldein: ,,Wij vinden kwaliteit heel belangrijk, juist voor deze kwetsbaardere groep. De plekken waar we testen blijven houden hebben bijvoorbeeld goede voorzieningen voor mindervaliden zoals en aangepast toilet en parkeerplaats. En omdat het niet om heel grote aantallen gaat, kunnen mensen straks sneller terecht. Nu is het nog zo dat sommigen wekenlang moeten wachten voor er een deskundige beschikbaar is op hun locatie in de buurt.''

Maar de maatregel heeft als consequentie dat mensen wie het betreft, veel verder moeten reizen. Dat is 'knap waardeloos' vindt Seniorenvereniging Texel. Secretaris Lydia Blok: ,,Voor veel ouderen is die test zelf al een heel punt. Dus als ze daarvoor ook nog helemaal naar Alkmaar moeten, is dat bepaald niet leuk.'' De Seniorenvereniging legt de kwestie donderdag tijdens een vergadering voor aan de leden en broedt op een bezwaar.