40 jaar Bert, Ernie, Pino en Tommie

HILVERSUM - Beeld en Geluid in Hilversum viert volgende week tijdens de herfstvakantie de veertigste verjaardag van Sesamstraat.

Door Van onze verslaggever - 9-10-2016, 19:24 (Update 9-10-2016, 19:24)

Iedere dag, van 17 tot en met 23 oktober, is het feest voor de huidige generatie Sesamstraat-fans. Zo zijn er Meet en Greets met de verschillende karakters en diverse voorleessessies door de acteurs.

Exclusief te zien bij Beeld en Geluid de film: Sesamstraat Viert Feest! De film wordt iedere dag vertoond in de theaterzaal van Beeld en Geluid. De hoofdrol is voor Elmo.

Hij neemt de kijkers mee langs de hoogtepunten en bijzondere momenten uit de afgelopen veertig jaar. Ook voor de kijkers is een rol. Zij worden uitgedaagd om Elmo te helpen bij zijn zoektocht naar verschillende voorwerpen.

Ook leuk: de kinderen kunnen op de foto in het virtuele Sesamstraat-decor en de auto van Tommie staat in de hal geparkeerd. Verder is er alle gelegenheid om lekker te knutselen.

Wie er net zo knuffelig, roze of blauw uit wil zien als Ieniemienie of Purk moet tussen 11.30 en 14.30 langskomen want dan zijn de Feesttantes aanwezig om te schmincken. Alle info: beeldengeluid.nl/sesamstraat