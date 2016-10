‘Het is echt verstandig dat ik stop’

HILVERSUM - Daar staat-ie, fier rechtop, in een bijna lege zaak. ,,Alles is weg. Op een paar horlogebandjes en een kinderringetje na”, zegt juwelier Eddy van Selm (76) in de Hilversumse Herenstraat.

Door Annemarie de Jong - 9-10-2016, 18:44 (Update 9-10-2016, 18:44)

Na 47 jaar sluit de drie keer overvallen juwelier zaterdag voorgoed zijn winkel. ,,Op 1 december word ik 77. Het is mooi geweest. Ik heb het vak altijd met veel plezier gedaan. Mijn vrouw en ik zijn nog gezond, we gaan lekker op sjouw.”

De laatste weken ging het hard. Van...