NK Bloemsierkunst in Baarn: ’Moeilijk iets moois van omaplant te maken’

foto studio kastermans/ben den ouden Kristel van Dijk bereidt zich voor op de laatste opdracht in de Orangerie, een handgebonden boeket.

BAARN - Bloemen spelen zaterdag in Kasteel Groeneveld in Baarn de hoofdrol. Niet alleen is de expositie ’Bloemkunst’ te bezoeken, ook wordt hier het NK Bloemsierkunst Junioren gehouden. Twaalf finalisten gaan de strijd met elkaar aan.

Door Nina Menke - 9-10-2016, 18:20 (Update 9-10-2016, 18:34)

De wedstrijd is voor deelnemers tot 23 jaar. Ze krijgen drie opdrachten. Winnaar Hidde Klink uit Raalte, mag deelnemen aan de Europese competitie. Maar voordat dit duidelijk is wordt er hard gewerkt in het buitengebouw van het kasteel. De werktafels van de finalisten afgezet met een...